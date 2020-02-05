Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдумі РФ порівняли окупацію Криму з традиційним шлюбом

Середа, 5 лютого 2020, 09:40
У Держдумі РФ порівняли окупацію Криму з традиційним шлюбом

Віцеспікер Держдуми РФ і віцепрезидент ПАРЄ Петро Толстой запропонував закріпити в російській Конституції поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки, порівнявши його з анексією Криму.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Такі недоторканні речі, як традиційний шлюб і сім'я, повинні бути закріплені в Конституції, саме так, як у 2014 році ми закріпили в Конституції приналежність Криму Росії".

Деталі: На його думку, таке нововведення створить бар'єр для спроб прописати окремі, додаткові права для ЛГБТ.

На його думку, "сьогодні ці спроби робляться за допомогою проекту закону про профілактику домашнього насильства".

Законопроект про профілактику домашнього насильства був опублікований у листопаді 2019 року на сайті Ради Федерації РФ, в ньому пропонується виносити захисні приписи, що обмежують можливість спілкування кривдника з жертвою.

Що передувало: У Росії робоча група розглядатиме питання згадки в Конституції Росії Бога, за що закликав молитися патріарх РПЦ Кирил.

Нагадаємо: 15 cічня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може прийняти після всенародного голосування.

Знати більше: Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Передісторя: 

  • Росія окупувала українську Автономну республіку Крим у 2014-му році після незаконно проведеного "референдуму".
  • Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
  • Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною.
  • Проти РФ були введені економічні санкції.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: