У Держдумі РФ порівняли окупацію Криму з традиційним шлюбом

Віцеспікер Держдуми РФ і віцепрезидент ПАРЄ Петро Толстой запропонував закріпити в російській Конституції поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки, порівнявши його з анексією Криму.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Такі недоторканні речі, як традиційний шлюб і сім'я, повинні бути закріплені в Конституції, саме так, як у 2014 році ми закріпили в Конституції приналежність Криму Росії".

Деталі: На його думку, таке нововведення створить бар'єр для спроб прописати окремі, додаткові права для ЛГБТ.

На його думку, "сьогодні ці спроби робляться за допомогою проекту закону про профілактику домашнього насильства".

Законопроект про профілактику домашнього насильства був опублікований у листопаді 2019 року на сайті Ради Федерації РФ, в ньому пропонується виносити захисні приписи, що обмежують можливість спілкування кривдника з жертвою.

Що передувало: У Росії робоча група розглядатиме питання згадки в Конституції Росії Бога, за що закликав молитися патріарх РПЦ Кирил.

Нагадаємо: 15 cічня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може прийняти після всенародного голосування.

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