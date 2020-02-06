Україну замете: синоптики оголосили штормове попередження

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Четвер, 6 лютого 2020, 11:18

У четвер синоптики оголосили штормове попередження через значний сніг, хуртовини та пориви вітру 15-22 м/с, місцями до 30 м/с.

Джерело: "Укргідрометцентр", пресслужба ДСНС

Дослівно: "6 лютого в центральних областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; хуртовини; на дорогах ожеледиця; утворення снігового покриву висотою 10-15 см. В Кіровоградській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей утворення снігового покрову 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

У південних, східних та Дніпропетровській областях складні погодні умови (ІІ помаранчевий рівень небезпечності): вночі та вранці значний, місцями сильний сніг, пориви вітру 17-22 м/с, у південних областях місцями 25-30 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах України ожеледиця".

Деталі: У Києві та Київській області у четвер на дорогах ожеледиця.

 

7-9 лютого очікується послаблення та припинення опадів; зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу.

Надзвичайники попереджають, що  такі погодні умови порушать або ж припинять рух транспорту на дорогах та вулицях, ускладнять роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

У Карпатах через снігопад та хуртовини очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Українська правда
Теми: погода дороги Україна


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