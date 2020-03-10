Головні новини понеділка і ночі: суд у справі МН17, обвал цін на нафту
У Нідерландах почався розгляд справи МН17, ціни на нафту рекордно впали – новини, які були актуальні 9 березня.
Про судовий процес
У понеділок у судовому комплексі Схіпхола поблизу аеропорту Амстердама почались перші слухання у справі про збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній.
Представляти позицію обвинувачення у судовому процесі над чотирма підозрюваними у катастрофі рейсу МН17 буде виключно прокуратура Нідерландів.
Суд, що розглядає справу про збиття авіалайнера Малайзійських авіаліній, офіційно визначив присутніх у процесі. Жоден із чотирьох обвинувачених не прибув до суду.
Частина родичів загиблих у катастрофі авіалайнера MH17 повідомили суд, що вимагатимуть фінансової компенсації.
Про обвал цін на нафту
Ціни на нафту на азійських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.
Основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК + та поширення коронавірусу.
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