Головні новини понеділка і ночі: суд у справі МН17, обвал цін на нафту

У Нідерландах почався розгляд справи МН17, ціни на нафту рекордно впали – новини, які були актуальні 9 березня.

Про судовий процес

У понеділок у судовому комплексі Схіпхола поблизу аеропорту Амстердама почались перші слухання у справі про збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній.

Представляти позицію обвинувачення у судовому процесі над чотирма підозрюваними у катастрофі рейсу МН17 буде виключно прокуратура Нідерландів.

Суд, що розглядає справу про збиття авіалайнера Малайзійських авіаліній, офіційно визначив присутніх у процесі. Жоден із чотирьох обвинувачених не прибув до суду.

Частина родичів загиблих у катастрофі авіалайнера MH17 повідомили суд, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Про обвал цін на нафту

Ціни на нафту на азійських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК + та поширення коронавірусу.

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