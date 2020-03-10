Главные новости понедельника и ночи: суд по делу МН17, обвал цен на нефть

В Нидерландах начали рассмотрение дела МН17, цены на нефть рекордно упали – новости, которые были актуальны 9 марта.

О судебном процессе

В понедельник в судебном комплексе Схипхола недалеко от Амстердама начались первые слушания в деле о сбивания Боинга-777 Малайзийских авиалиний.

Представлять позицию обвинения в судебном процессе над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 будет исключительно прокуратура Нидерландов.

Суд, рассматривающий дело о сбивания авиалайнера Малайзийских авиалиний, официально определил присутствующих в процессе. Ни один из четырех обвиняемых не явился в суд.

Часть родственников погибших в катастрофе авиалайнера MH17 сообщили суду, что будут требовать финансовой компенсации.

Об обвале цен на нефть

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК + и распространении коронавируса.

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