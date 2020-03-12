Головні новини середи і ночі: карантин на три тижні, екстрадиція підозрюваного в убивстві Гандзюк

В Україні запровадили карантин на три тижні, ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з коронавірусом — актуальні новини 11 березня.

Про карантин

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

Перед цим про карантин у Києві оголосив Кличко — у столиці також тимчасово буде призупинено навчання в школах та вишах, кінотеатри скасують сеанси, розважальні центри закриються.

В усіх торговельно-розважальних центрах Києва з 12 березня працюватимуть спеціальні бригади з виявлення коронавірусу у відвідувачів.

Через можливе розповсюдження коронавірусної інфекції в країні також перенесуть пробне ЗНО.

Про пандемію

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19.

Пандемія - це поширення нового захворювання у світових масштабах. Характеризується відсутністю колективного імунітету в людства і, як правило, ефективних засобів профілактики (вакцин) та лікування.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

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