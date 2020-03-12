В Украине ввели карантин на три недели, ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом — актуальные новости 11 марта.

О карантине

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

Перед этим о карантине в Киеве объявил Кличко — в столице тоже временно приостановят обучение в школах и вузах, кинотеатры отменят сеансы, развлекательные центры закроются.

Во всех торгово-развлекательных центрах Киева с 12 марта будут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей.

Из-за возможного распространения коронавирусной инфекции в стране перенесут пробное ВНО.

О пандемии

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Характеризуется отсутствием коллективного иммунитета у человечества и, как правило, эффективных средств профилактики (вакцин) и лечения.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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