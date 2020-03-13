На Буковині – ще одна підозра на коронавірус, у жінки-мандрівниці

У Чернівецькій області госпіталізували з підозрою на коронавірус жінку, яка 8 березня повернулася з Італії.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус госпіталізовано ще одну буковинку. Жінка має ознаки інфекційного захворювання та перебувала в Італії. Вона повернулася додому 8 березня".

Деталі: Також у інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого у четвер, 12 березня, діагностовано COVID-19. Вона почувається добре та не має ознак захворювання, однак вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення.

Станом на 13:00 п’ятниці, 13 березня, в області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом – обоє у чоловіків (один побував в Італії з дружиною, інший заразився від дружини, яка побувала в Італії).

Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб.

Передісторія:

Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.

11 березня українська влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.

Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області, яка повернулася з Польщі, та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019

71-річна жінка з Радомишля на Житомирщині 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. У пенсіонерки розвинулося двостороннє запалення легень її підключали до апарату штучного дихання. У Радомишлі ввели надзвичайний стан.

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