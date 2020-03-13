На Буковине – еще одно подозрение на коронавирус, у женщины-путешественницы

В Черновицкой области госпитализировали с подозрением на коронавирус женщину, которая 8 марта вернулась из Италии.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна буковинка. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта".

Детали: Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого в четверг, 12 марта, диагностирован COVID-19. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания, однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих.

По состоянию на 13:00 пятницы, 13 марта, в области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавируса – оба у мужчин (один побывал в Италии с женой, другой заразился от жены, которая побывала в Италии).

Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением госпитализированы 6 человек.

Предыстория:

Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. В мире заболеванием COVID-19 по состоянию на 13 марта заболели более 128 тысяч человек, две трети из них – в Китае, где пик эпидемии уже прошел.

11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.

11 марта украинские власти решили ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за риска распространения коронавируса, хотя в то время было известно лишь об одном случае заражения в Черновцах.

Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине – у пенсионерки из Житомирской области, котораявернулась из Польши, и мужчины из Черновицкой области, жена которого побывала в Италии. Итого в Украине зафиксировано уже три случая заражения Covid 2019

71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области 8 марта ходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта. У пенсионерки развилось двустороннее воспаление легких ,ее подключали к аппарату искусственного дыхания. В Радомышле ввели чрезвычайное положение .

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