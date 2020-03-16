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Головні новини неділі і ночі: евакуація українців, закриття закладів у Львові та Одесі

Понеділок, 16 березня 2020, 07:00

Із Італії евакуювали українців, у Львові та Одесі будуть працювати лише аптеки та продуктові магазини – новини, які були актуальні 15 березня.

Про евакуацію

В Україну прибув спецрейс SkyUp Airlines із евакуйованими з Італії українцями, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у евакуйованих із Італії громадян України експрес-тести не підтвердили коронавірус.

Про закриття закладів

З понеділка у Львові будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

Аналогічне розпорядження видав міський голова Одеси Геннадій Труханов

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявляє, що для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 потрібно закрити ТРЦ, лишивши працювати лише аптеки та продуктові магазини, обмежити пересування всередині країни та заборонити збори людей у групах більше 10 осіб.

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Про інші важливі новини

Росія і Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 

Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.

В МАУ заявляють, що зростання цін на квитки з Європи до України на рейси 15-16 березня пов'язане зі збільшенням запитів і панікою.

Київське обласне територіальне відділення АМКУ починає розслідування проти МАУ щодо підвищення цін на квитки.

730 українських громадян перебуватимуть на карантині у готелі "Reech Oasis Beach Hotel" (м.Шарм ель-Шейх, Єгипет) через виявлення у закладі двох туристів, інфікованих на коронавірус COVID-19.

Українська правда
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