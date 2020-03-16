Главные новости воскресенья и ночи: эвакуация украинцев, закрытие заведений во Львове и Одессе

С Италии эвакуировали украинцев, во Львове и Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины – новости, которые были актуальны 15 марта.

О эвакуации

В Украину прибыл спецрейс SkyUp Airlines с эвакуированными из Италии украинцами, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Министерство здравоохранения сообщило, что в эвакуированных из Италии граждан Украины экспресс-тесты не подтвердили коронавирус.

О закрытии заведений

С понедельника во Львове будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Аналогичное распоряжение выдал городской глава Одессы Геннадий Труханов.

Министр здравоохранения Илья Емец заявляет, что для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 нужно закрыть ТРЦ, оставив работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны и запретить собрание людей в группах более 10 человек.

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О других важных новостях

Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.

Из-за пандемии коронавируса от полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

В МАУ заявляют, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов и паникой.

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начинает расследование против МАУ о повышении цен на билеты.

730 украинских граждан будут находиться на карантине в гостинице "Reech Oasis Beach Hotel" (Шарм эль-Шейх, Египет) в связи с выявлением у двух туристов коронавируса COVID-19.