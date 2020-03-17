Стан чотирьох буковинців, хворих на коронавірус, стабільний – Чернівецька ОДА

Усі чотири пацієнти у Чернівецькій області, у яких діагностували коронавірус, мають нормальну температуру тіла, їх стан стабільний.

Джерело: пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації

Дослівно: "Стан чотирьох недужих на коронавірус буковинців стабільний. Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим COVID-19 температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання!"

Що було раніше: Станом на ранок 17 березня у Чернівецькій області лабораторно підтвердили 4 випадки коронавірусу. Недужі перебувають у інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні.

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