Стан чотирьох буковинців, хворих на коронавірус, стабільний – Чернівецька ОДА

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Вівторок, 17 березня 2020, 11:33
Фото КМДА

Усі чотири пацієнти у Чернівецькій області, у яких діагностували коронавірус, мають нормальну температуру тіла, їх стан стабільний.

Джерело: пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації  

Дослівно: "Стан чотирьох недужих на коронавірус буковинців стабільний. Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим COVID-19 температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання!"

Що було раніше: Станом на ранок 17 березня у Чернівецькій області лабораторно підтвердили 4 випадки коронавірусу. Недужі перебувають у інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні.

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Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2. 
  • Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались. 
  • На вечір 16 березня в Україні було зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусу. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт.
  • Решта хворих – у Чернівецькій області.Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • 17 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Українська правда
Теми: коронавірус Чернівецька область


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