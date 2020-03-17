Состояние четырех буковинцев, больных на коронавирус, стабильное – Черновицкая ОГА

Все четыре пациента в Черновицкой области, в которых диагностировали коронавирус, имеют нормальную температуру тела, их состояние стабильное.

Источник: пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации

Дословно: "Состояние четырех больных на коронавирус буковинцев стабильное. По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное. Желаем им скорейшего выздоровления!"

Что было раньше: По состоянию на утро 17 апреля в Черновицкой области лабораторно подтвердили 4 случая коронавируса. Больные находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы.

Читайте также: От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория: