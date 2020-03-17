Состояние четырех буковинцев, больных на коронавирус, стабильное – Черновицкая ОГА

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Вторник, 17 марта 2020, 11:33
Фото КГГА

Все четыре пациента в Черновицкой области, в которых диагностировали коронавирус, имеют нормальную температуру тела, их состояние стабильное.

Источник: пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации

Дословно: "Состояние четырех больных на коронавирус буковинцев стабильное. По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное. Желаем им скорейшего выздоровления!"

Что было раньше: По состоянию на утро 17 апреля в Черновицкой области лабораторно подтвердили 4 случая коронавируса. Больные находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы.

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Предыстория:

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека.
  • На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей, и женщина, посещавшая французский курорт. Остальные больные – в Черновицкой области. Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Украинская правда
Темы: коронавирус Черновицкая область


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