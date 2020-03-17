Состояние четырех буковинцев, больных на коронавирус, стабильное – Черновицкая ОГА
Все четыре пациента в Черновицкой области, в которых диагностировали коронавирус, имеют нормальную температуру тела, их состояние стабильное.
Источник: пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации
Дословно: "Состояние четырех больных на коронавирус буковинцев стабильное. По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное. Желаем им скорейшего выздоровления!"
Что было раньше: По состоянию на утро 17 апреля в Черновицкой области лабораторно подтвердили 4 случая коронавируса. Больные находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы.
Читайте также: От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых
Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении
Предыстория:
- Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.
- По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека.
- На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей, и женщина, посещавшая французский курорт. Остальные больные – в Черновицкой области. Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).