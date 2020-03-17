42 людини в Україні перевіряють на коронавірус – МОЗ

В Україні наразі досліджують аналізи 42 осіб на наявність нової коронавірусної інфекції COVID-19.

Джерело: Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_Інфо"

Дослівно: "Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадки - підтверджені лабораторно, 89 – негативні, коронавірусу немає, 42 - досліджується)".

Деталі: Повідомляється, що з 2020 року вірусологічна лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на COVID-19.

У МОЗ нагадали, що у світі було зареєстровано 182 406 випадки захворювання COVID-19, з них 79 433 осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 101 356 випадків захворювання у 150 країнах, територіях, регіонах.

Що було раніше: 17 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

В Україні з 18 березня тимчасового припиняється курсування залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень. У великих містах закриваються метрополітени, змінюється рух іншого громадського транспорту.

Тимчасово закриваються заклади громадського харчування (кафе, ресторани), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури. Доставка їжі може працювати, якщо персонал має відповідний індивідуальний захист.

Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська та страхова діяльність.

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