В Украине сейчас исследуют анализы 42 человек на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_Инфо"

Дословно: "Всего с начала 2020 года до Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 42 - исследуется)".

Детали: Сообщается, что с 2020 года вирусологическая лаборатория ЦОЗ протестовала около 500 образцов на COVID-19.

В Минздраве напомнили, что в мире было зарегистрировано 182 406 случаев заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев заболевания в 150 странах, территориях, регионах.