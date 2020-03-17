42 человек в Украине проверяют на коронавирус – МОЗ

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Вторник, 17 марта 2020, 11:34

В Украине сейчас исследуют анализы 42 человек на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_Инфо"

Дословно: "Всего с начала 2020 года до Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 42 - исследуется)".

Детали: Сообщается, что с 2020 года вирусологическая лаборатория ЦОЗ протестовала около 500 образцов на COVID-19.

В Минздраве напомнили, что в мире было зарегистрировано 182 406 случаев заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев заболевания в 150 странах, территориях, регионах.

Украинская правда
Темы: Covid-2019 коронавирус Украина карантин


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