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Кличко пропонує вдвічі знизити плату за оренду комунального майна для бізнесу

Вівторок, 17 березня 2020, 16:57
Кличко пропонує вдвічі знизити плату за оренду комунального майна для бізнесу

Мер Києва Віталій Кличко пропонує Київраді проголосувати за зменшення плати для малого і середнього бізнесу за оренду комунального майна.

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Пряма мова: "Як обіцяли, мі знайшли механізм підтримки і я підписав проект рішення Київради про зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес, що працює в столиці. І який сьогодні найбільш вразливий. Місто надасть 50-відсотків знижки на сплату за оренду майна. До 31 липня. А не платитимуть підприємці, починаючи вже з 11 березня. Я переконаний депутати на найближчому засіданні - 26 березня  - підтримають таке рішення.

Деталі: Щоб підтримати малий та середній бізнес в ситуації обмежувальних заходів, запроваджених у столиці, проектом рішення пропонується тимчасово, до 31 липня 2020 року, встановити орендну плату за оренду майна територіальної громади міста Києва у розмірі 50 % від визначеної у договорах оренди.

Кличко зазначив, що в столиці майже 900 тисяч квадратних метрів нежилих приміщень, основну частину яких орендує малий та середній бізнес.

Що було раніше: 17 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

В Україні з 18 березня тимчасового припиняється курсування залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень. У великих містах закриваються метрополітени, змінюється рух іншого громадського транспорту. 

Тимчасово закриваються заклади громадського харчування (кафе, ресторани), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури. Доставка їжі може працювати, якщо персонал має відповідний індивідуальний захист.

Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська та страхова діяльність. 

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Передісторія

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 182 тисячі осіб.
  • На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївбізнесВіталій Кличкокарантин
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