Кличко предлагает вдвое снизить плату за аренду коммунального имущества для бизнеса

Мэр Киева Виталий КличМэр Киева Виталий Кличко предлагает Киевсовету проголосовать за уменьшение платы для малого и среднего бизнеса за аренду коммунального имущества.ко предлагает Киевсовету проголосовать за уменьшение платы для малого и среднего бизнеса за аренду коммунального имущества.

Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Прямая речь: "Как обещали, мы нашли механизм поддержки и я подписал проект решения Киевсовета об уменьшении финансовой нагрузки на малый и средний бизнес, работающий в столице. И который сегодня наиболее уязвим. Город предоставит 50-процентов скидки на оплату за аренду имущества. До 31 июля. А не будут платить предприниматели, начиная уже с 11 марта. Я убежден депутаты на ближайшем заседании - 26 марта - поддержат такое решение.

Детали: Чтобы поддержать малый и средний бизнес в ситуации ограничительных мер, введенных в столице, проектом решения предлагается временно, до 31 июля 2020 года, установить арендную плату за аренду имущества территориальной общины города Киева в размере 50% от указанной в договорах аренды.

Кличко отметил, что в столице почти 900 тысяч квадратных метров нежилых помещений, основную часть которых арендует малый и средний бизнес.

Что предшествовало: 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В Украине с 18 марта временно прекращается курсирование железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений. В крупных городах закрываются метрополитены, меняется движение другого общественного транспорта.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры. Доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.

Разрешена работа магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.

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