Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини четверга і ночі: коронавірус та Україна, наказ Варфоломія, скасована зустріч G7

П'ятниця, 20 березня 2020, 07:00

В Україні зафіксовано 26 випадок захворювання на коронавірус, вселенський патріарх наказав церквам припинити служби до кінця березня — актуальні новини 19 березня.

Про коронавірус

В Україні до 26 зросла кількість випадків інфікування новим коронавірусом. Також в Україні померла третя заражена людина.

Про наказ Варфоломія

Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.

Про "УП. Стрічка"

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал. Кожен день ми публікуємо у ньому найважливіші та найцікавіші новини України та світу.

Клікайте сюди, щоб завжди бути в курсі першими.

Про інші важливі новини

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч лідерів країн G7 в Кемп-Девіді, яка повинна була відбутися в червні. 

У Херсоні бригада медиків "швидкої" буде змушена провести 2 тижні на карантині через те, що родина, яка їх викликала зі скаргами на високу температуру, приховала, що повернулася з-за кордону.

Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину.

Народний депутат з коронавірусом Сергій Шахов заявив, що заразився на території України, а не за кордоном.

За консервативною оцінкою колишнього міністра економіки Милованова, без роботи у результаті кризи можуть залишитися від 170 до 500 тисяч людей.

У Москві померла 79-річна жінка, у якої був підтверджений коронавірус — це перша смерть від COVID-19 у Росії.

Через коронавірус NASA тимчасово закриває заводи з виробництва ракет.

Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправить астронавтів на МКС.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
Усі новини...
Реклама: