Головні новини четверга і ночі: коронавірус та Україна, наказ Варфоломія, скасована зустріч G7

В Україні зафіксовано 26 випадок захворювання на коронавірус, вселенський патріарх наказав церквам припинити служби до кінця березня — актуальні новини 19 березня.

Про коронавірус

В Україні до 26 зросла кількість випадків інфікування новим коронавірусом. Також в Україні померла третя заражена людина.

Про наказ Варфоломія

Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.

Про "УП. Стрічка"

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал. Кожен день ми публікуємо у ньому найважливіші та найцікавіші новини України та світу.

Клікайте сюди, щоб завжди бути в курсі першими.

Про інші важливі новини

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч лідерів країн G7 в Кемп-Девіді, яка повинна була відбутися в червні.

У Херсоні бригада медиків "швидкої" буде змушена провести 2 тижні на карантині через те, що родина, яка їх викликала зі скаргами на високу температуру, приховала, що повернулася з-за кордону.

Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину.

Народний депутат з коронавірусом Сергій Шахов заявив, що заразився на території України, а не за кордоном.

За консервативною оцінкою колишнього міністра економіки Милованова, без роботи у результаті кризи можуть залишитися від 170 до 500 тисяч людей.

У Москві померла 79-річна жінка, у якої був підтверджений коронавірус — це перша смерть від COVID-19 у Росії.

Через коронавірус NASA тимчасово закриває заводи з виробництва ракет.

Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправить астронавтів на МКС.