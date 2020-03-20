МОЗ домовився зі службою таксі про безкоштовне перевезення лікарів

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П'ятниця, 20 березня 2020, 15:32

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що домовилося з компанією Uber про безкоштовне перевезення лікарів під час карантину.

Джерело: пресслужба МОЗ у Telegram

Дослівно: "За домовленістю з Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування, Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні.

МОЗ вдячне Uber за виявлену соціальну відповідальність та закликає інші транспортні сервіси долучитися до ініціативи та допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя".

Деталі: Повідомляється, що домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.

Опція буде доступною в містах, де функціонує сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця. 

Що було раніше: У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу режим надзвичайної ситуації ввели у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Чернівецькій та Дніпропетровській. Військовослужбовців Національної гвардії залучили до проведення обмежувальних карантинних заходів, введених у країні для протидії коронавірусу.

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Передісторія: 

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
  • Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.

Українська правда


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