Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що домовилося з компанією Uber про безкоштовне перевезення лікарів під час карантину.

Джерело: пресслужба МОЗ у Telegram

Дослівно: "За домовленістю з Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування, Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні.

МОЗ вдячне Uber за виявлену соціальну відповідальність та закликає інші транспортні сервіси долучитися до ініціативи та допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя".

Деталі: Повідомляється, що домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.

Опція буде доступною в містах, де функціонує сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця.

Що було раніше: У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу режим надзвичайної ситуації ввели у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Чернівецькій та Дніпропетровській. Військовослужбовців Національної гвардії залучили до проведення обмежувальних карантинних заходів, введених у країні для протидії коронавірусу. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що служби таксі Bolt і Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників столиці на роботу і додому.

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