Министерство здравоохранения сообщает, что договорилось с компанией Uber о бесплатной перевозке врачей во время карантина.

Источник: пресс-служба Минздрава в Telegram

Дословно: "По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.

МОЗ благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни".

Детали: Сообщается, что договоренность включает 10 000 поездок для медицинских работников, чтобы те могли добраться до своих больниц и рабочих мест.

Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

Что было раньше: В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в четырех областях: Киевской, Житомирской, Черновицкой и Днепропетровской. Военнослужащих Национальной гвардии привлекли к проведению ограничительных карантинных мер, введенных в стране для противодействия коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников столицы на работу и домой.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Предыстория: