МОЗ договорился со службой такси о бесплатной перевозке врачей

900 просмотров
Пятница, 20 марта 2020, 15:32

Министерство здравоохранения сообщает, что договорилось с компанией Uber о бесплатной перевозке врачей во время карантина.

Источник: пресс-служба Минздрава в Telegram

Дословно: "По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.

МОЗ благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни".

Детали: Сообщается, что договоренность включает 10 000 поездок для медицинских работников, чтобы те могли добраться до своих больниц и рабочих мест.

Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

Что было раньше: В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в четырех областях: Киевской, Житомирской, Черновицкой и ДнепропетровскойВоеннослужащих Национальной гвардии привлекли к проведению ограничительных карантинных мер, введенных в стране для противодействия коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников столицы на работу и домой.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Предыстория: 

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
  • По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Кабмин объявит чрезвычайную ситуацию в Киеве и нескольких областях – источники
На Буковине, где самая большая вспышка коронавируса, просят изолироваться 1500 украинцев
Кернес просит премьера разрешить возобновить работу метро
На Днепропетровщине ввели чрезвычайную ситуацию
Все новости
мимими

15 фото домашних любимцев, которые доказывают, что работа из дома – удовольствие

Лайфхаки

5 простых рецептов сладостей, которые можно приготовить дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів