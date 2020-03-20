Uber будет бесплатно возить врачей на работу – МОЗ
Министерство здравоохранения сообщает, что договорилось с компанией Uber о бесплатной перевозке врачей во время карантина.
Источник: пресс-служба Минздрава в Telegram
Дословно: "По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.
МОЗ благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни".
Детали: Сообщается, что договоренность включает 10 000 поездок для медицинских работников, чтобы те могли добраться до своих больниц и рабочих мест.
Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.
Что было раньше: В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в четырех областях: Киевской, Житомирской, Черновицкой и Днепропетровской. Военнослужащих Национальной гвардии привлекли к проведению ограничительных карантинных мер, введенных в стране для противодействия коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников столицы на работу и домой.
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Предыстория:
- Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.
- В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
- По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.