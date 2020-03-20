У п'ятницю відбудеться засідання уряду, де мають запровадити режим надзвичайної ситуації в Києві та кількох областях.

Джерело: два співрозмовники УП з числа міністрів

Пряма мова: "Надзвичайну ситуацію в трьох областях і Києві маємо прийняти. І ще маса всього"

Пряма мова другого співрозмовника: "Все те саме – боротьба з коронавірусом".

Деталі: Надзвичайну ситуацію мають ввести у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

За словами джерел, у порядку денному засідання Кабміну у п'ятницю будуть тільки питання боротьби з коронавірусом.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

У трьох областях України вже оголошена надзвичайна ситуація: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.

19 березня в Івано-Франківську померла інфікована коронавірусом жінка. Це третя смерть в Україні.

Того ж дня у Дніпропетровській області виявили перших двох хворих.

У Хмельницькій області з підозрою на коронавірус госпіталізовано двох осіб.

Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні, одна людина вилікувалась.



В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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