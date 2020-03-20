Кабмин объявит чрезвычайную ситуацию в Киеве и нескольких областях – источники

В пятницу состоится заседание правительства, где должны ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве и нескольких областях.

Источник: два собеседника УП из числа министров

Прямая речь: "Чрезвычайное положение в трех областях и Киеве должны принять. И еще масса всего".

Прямая речь второго собеседника: "Все то же – борьба с коронавируса".

Детали: Чрезвычайную ситуацию должны ввести в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

По словам источников, в повестке дня Кабмина будут только вопросы борьбы с коронавируса.

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Предыстория:

В трех областях Украины уже объявлена чрезвычайная ситуация: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.

19 марта в Ивано-Франковске умерла инфицирована коронавирусом женщина. Это третья смерть в Украине.

В тот же день в Днепропетровской области обнаружили первых двух больных.

В Хмельницкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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