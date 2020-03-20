Кабмин объявит чрезвычайную ситуацию в Киеве и нескольких областях – источники

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Пятница, 20 марта 2020, 15:37

В пятницу состоится заседание правительства, где должны ввести чрезвычайную ситуацию в Киеве и нескольких областях.

Источник: два собеседника УП из числа министров

Прямая речь: "Чрезвычайное положение в трех областях и Киеве должны принять. И еще масса всего".

Прямая речь второго собеседника: "Все то же – борьба с коронавируса".

Детали: Чрезвычайную ситуацию должны ввести в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

По словам источников, в повестке дня Кабмина будут только вопросы борьбы с коронавируса.

Дополняется...

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