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У ще кількох регіонах можуть оголосити надзвичайну ситуацію – Шмигаль

П'ятниця, 20 березня 2020, 20:43
У ще кількох регіонах можуть оголосити надзвичайну ситуацію – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що режим надзвичайної ситуації потрібно буде оголошувати в інших регіонах, крім тих, де він уже введений.

Джерело: виступ Шмигаля в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми сьогодні прийняли рішення про введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України. Загалом, у 6 вже запроваджено.

Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще. Тому що сьогодні і Львів, і Харків долучились, на жаль, до сумної статистики".

Що було раніше: 20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

До цього він був оголошений у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.

Також 20 березня у Львові та Харкові підтвердили перший випадок захворювання COVID-19

Знати більше:  Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • Станом на вечір 20 березня в Україні зареєстровано 41 випадок захворювання на Covid-19, троє з них – летальні.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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Українська правда

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