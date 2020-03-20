У ще кількох регіонах можуть оголосити надзвичайну ситуацію – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що режим надзвичайної ситуації потрібно буде оголошувати в інших регіонах, крім тих, де він уже введений.

Джерело: виступ Шмигаля в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми сьогодні прийняли рішення про введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України. Загалом, у 6 вже запроваджено.

Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще. Тому що сьогодні і Львів, і Харків долучились, на жаль, до сумної статистики".

Що було раніше: 20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

До цього він був оголошений у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.

Також 20 березня у Львові та Харкові підтвердили перший випадок захворювання COVID-19

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Передісторія:

Станом на вечір 20 березня в Україні зареєстровано 41 випадок захворювання на Covid-19, троє з них – летальні.

В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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