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Еще в нескольких регионах могут объявить чрезвычайную ситуацию – Шмыгаль

Пятница, 20 марта 2020, 20:43
Еще в нескольких регионах могут объявить чрезвычайную ситуацию – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что режим чрезвычайной ситуации нужно будет объявлять в других регионах, кроме тех, где он уже введен.

Источник: выступление Шмыгаля в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Мы сегодня приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины. В общем, в 6 уже введен.

Очевидно, завтра придется ввести еще. Потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистики".

Что было раньше: 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

До этого он был объявлен в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.

Также 20 марта во Львове и Харькове подтвердили первый случай заболевания COVID-19

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Предыстория:

  • По состоянию на вечер 20 марта в Украине зарегистрировано 41 случай заболевания Covid-19, три из них – летальные.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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Украинская правда
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