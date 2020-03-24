Новини 24 березня: поширення COVID-19 в Україні, перенесення Олімпіади
В Україні 97 випадків захворювання на коронавірус, Олімпіаду-2020 відклали на рік — актуальні новини 24 березня.
Про COVID-19 в Україні
Станом на 10.00 в Україні було підтверджено 84 випадки захворювання на коронавірус.
Пізніше ще 13 випадків зараження коронавірусом підтвердили у Чернівецькій області. Таким чином кількість інфікованих у країні зросла до 97, найбільше випадків на Буковині.
Про Олімпіаду-2020
Олімпійські ігри 2020 року в японському Токіо перенесли на 2021 рік через загрозу поширення коронавірусної інфекції.
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