Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 24 березня: поширення COVID-19 в Україні, перенесення Олімпіади

Вівторок, 24 березня 2020, 20:16
Новини 24 березня: поширення COVID-19 в Україні, перенесення Олімпіади

В Україні 97 випадків захворювання на коронавірус, Олімпіаду-2020 відклали на рік — актуальні новини 24 березня.

Про COVID-19 в Україні

Станом на 10.00 в Україні було підтверджено 84 випадки захворювання на коронавірус.

Пізніше ще 13 випадків зараження коронавірусом підтвердили у Чернівецькій області. Таким чином кількість інфікованих у країні зросла до 97, найбільше випадків на Буковині.

Про Олімпіаду-2020

Олімпійські ігри 2020 року в японському Токіо перенесли на 2021 рік через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Кабмін зареєстрував у Раді оновлений "антиколомойський" закон щодо регулювання банківської діяльності — його прийняття є однією з вимог надання допомоги МВФ.

Рішення про введення надзвичайного стану в Україні розділило оточення президента Зеленського на два умовні табори "за" і "проти".

КМДА посилила обмежувальні заходи у столиці, заборонивши продавати шаурму, алкоголь на розлив і каву на винос.

Зеленський звернувся до Китаю з проханням надати Україні більше тест-систем і медичного обладнання.

Стадіон "Пакаембу" в центрі Сан-Паулу перетворюється на відкритий медичний центр для лікування випадків спалаху коронавірусу.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення люстрованого Сергія Юлдашева прокурором Києва.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусОлімпіада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: