Новини 24 березня: поширення COVID-19 в Україні, перенесення Олімпіади

В Україні 97 випадків захворювання на коронавірус, Олімпіаду-2020 відклали на рік — актуальні новини 24 березня.

Про COVID-19 в Україні

Станом на 10.00 в Україні було підтверджено 84 випадки захворювання на коронавірус.

Пізніше ще 13 випадків зараження коронавірусом підтвердили у Чернівецькій області. Таким чином кількість інфікованих у країні зросла до 97, найбільше випадків на Буковині.

Про Олімпіаду-2020

Олімпійські ігри 2020 року в японському Токіо перенесли на 2021 рік через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

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