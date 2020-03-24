Новости 24 марта: распространение COVID-19 в Украине, перенос Олимпиады

В Украине 97 случаев заболевания коронавирусом, Олимпиаду-2020 отложили на год — актуальные новости 24 марта.

О COVID-19 в Украине

По состоянию на 10.00 в Украине было подтверждено 84 случая заболевания коронавирусом.

Позднее еще 13 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Черновицкой области. Таким образом количество инфицированных в стране увеличилось до 97, больше всего случаев на Буковине.

Об Олимпиаде

Олимпийские игры 2020 года в японском Токио перенесли на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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