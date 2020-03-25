Новини 25 березня: продовження карантину, четверта смерть від COVID-19

Кабмін продовжив карантин до 24 квітня і ввів надзвичайну ситуацію, на Тернопільщині від коронавірусу помер літній чоловік — актуальні новини 25 березня.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Про 4-ту смерть

У Тернополі помер 68-річний житель області, в якого виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

В Україні офіційно та лабораторно підтверджено вже 116 випадків інфікування коронавірусом. Перший випадок зафіксовано у Волинській області — у 7-річної дівчинки.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі вручили повідомлення про підозру у справі про убивство підприємця Сергія Старицького.

У Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірус.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль хоче закрити пасажирський рух через кордон, адже люди, які повертаються в Україну, стають джерелом зараження коронавірусом.

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 240 людей — це найбільша кількість з початку епідемії у країні.

Порошенко вважає, що створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України, і закликає Зеленського відмовитися від цієї ідеї.