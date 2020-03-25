Новости 25 марта: продление карантина, четвертая смерть от COVID-19
Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел чрезвычайную ситуацию, в Тернопольской области от коронавируса умер пожилой мужчина — актуальные новости 25 марта.
О карантине
Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
О 4-й смерти
В Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.
В Украине официально и лабораторно подтверждено уже 116 случаев инфицирования коронавирусом. Первый случай зафиксирован в Волынской области — у 7-летней девочки.
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