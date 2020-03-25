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Новости 25 марта: продление карантина, четвертая смерть от COVID-19

Среда, 25 марта 2020, 19:57
Новости 25 марта: продление карантина, четвертая смерть от COVID-19

Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел чрезвычайную ситуацию, в Тернопольской области от коронавируса умер пожилой мужчина — актуальные новости 25 марта.

О карантине

Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

О 4-й смерти

В Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.

В Украине официально и лабораторно подтверждено уже 116 случаев инфицирования коронавирусом. Первый случай зафиксирован в Волынской области — у 7-летней девочки.

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