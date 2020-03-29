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Следователи снова просят продлить сроки расследования по делу Шеремета

Воскресенье, 29 марта 2020, 14:31
Следователи снова просят продлить сроки расследования по делу Шеремета

Следователи Нацполиции просят Офис генпрокурора продлить сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца – до июня 2020 года.

Источник: прокурор по делу Сергей Зузак, адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец в комментарии Громадському

Детали: По словам Зузака, для передачи дела в суд сделано недостаточно, нужно еще провести ряд следственных действий и экспертиз.

"Еще не закончили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы", - сказал прокурор.

Он добавил, что все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них – от психологической и антропологической экспертизы.

В то же время адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.

Прямая речь Коломийца: "Нет ни одного доказательства, которое бы опровергало аргументы защиты о несоответствии роста (несовпадение 10 см), ни одного свидетеля, который бы отрицал показания более 10 свидетелей в пользу Дугарь, несоответствия портретной экспертизы из-за наличия, в частности, тату, а проведение экспертизы только по методу визуального сопоставления - делает такую ​​экспертизу фейковой, как и экспертизу походки. Нет ни одного доказательства контактов Дугарь с Антоненко, а с Кузьменко – до 2019 года, следствием не опровергнуты документы алиби и тому подобное.

Более чем достаточно доказательств закрыть производство по Дугарь. Вместо этого сторона обвинения придумывает ненужные экспертизы, чтобы иметь формальное основание продолжать следствие".

Детали: Ответ от Офиса генерального прокурора ожидают 30 марта. В случае продления сроков, в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению подозреваемым сроков мер пресечения, которые истекают в начале апреля.

Что предшествовало: В январе следователи просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного расследования убивства Шеремета до июня 2020 года.

Тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что  должны быть собраны дополнительные доказательства, поскольку собранного объема доказательств не достаточно.

В итоге Офис генерального прокурора продлил срок досудебного расследования до апреля 2020 года.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и АнтоненкоДугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

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Темы: Дело Шереметаполиция
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