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Весна почала свою серію температурних рекордів у Києві

Середа, 4 березня 2020, 12:35
Весна почала свою серію температурних рекордів у Києві

Третій день календарної весни у столиці розпочав серію березневих температурних рекордів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції, 3 березня температура повітря у Києві після полудня піднялась до +14,8°С. Таким чином попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на півтора градуси.

Завдяки такому максимуму побито і рекорд середньодобової температури, яка досягла +8,3°С і таким чином виявилась на 0,4°С вищою, ніж це було у тому ж 1997 році.

Високий температурний фон призвів і до найтеплішої за 140 років ночі на середу.

Температура під ранок не опустилась нижче +4,8°С, перевищуючи попередній рекорд 1995 року на 1,2°С. 

Що передувало: Вперше за 140 років спостережень у Києві метеорологічна зима так і не настала, а вже 10 лютого розпочалась метеорологічна весна.

Українська правда
Теми: погода
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