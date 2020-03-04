Кулеба очолить МЗС, Пристайко стає віцепрем’єром – джерела

1141 перегляд
Середа, 4 березня 2020, 15:53

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ, а чинний міністр Вадим Пристайко має бути призначений на його посаду віцепрем'єра.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на джерела у парламенті.

За даними ЄП, про таку домовленість повідомили в середу пообіді представникам фракції "Слуга народу".

Президент спрямував до парламенту офіційне подання, в якому йдеться, що Кулеба очолюватиме лише МЗС – отже, він не зберігає нинішню посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як пояснили джерела ЄП, причиною є юридична колізія: посада міністра закордонних справ прописана у Конституції, її суміщення з іншими посадами в уряді не передбачене.

Чинний очільник МЗС Вадим Пристайко, водночас, не йде з уряду. Домовленостями передбачено, що він обійме посаду, яку нині обіймає Кулеба, тобто стане віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Наразі немає інформації про те, чи буде ця зміна останньою у євроінтеграційному блоці уряду.

Теми: МЗС Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В МЗС розповіли про стан українки, зараженої коронавірусом в Італії 3 березня 2020, 20:08
Авіакатастрофа МАУ: до України збирається велика іранська делегація 2 березня 2020, 15:55
Пристайко каже, що Зеленський з ним про відставку не говорив 2 березня 2020, 14:53
Усі новини
Головні новини
"Не красти замало": Зеленський в Раді розкритикував уряд Гончарука
У Зеленського ще шукають кандидатів на чотирьох міністрів – джерело
У новий Кабмін збираються 14 кандидатів: вже подали декларації
Комітет відправив у Раду постанову про недовіру Рябошапці
Усі новини
Медицина

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Медицина

Міряти температуру тим, хто подорожує, в пошуках коронавірусу неефективно

поради

Як правильно почистити пензлі для макіяжу?