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Кулеба очолить МЗС, Пристайко стає віцепрем’єром – джерела

Середа, 4 березня 2020, 14:53

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ, а чинний міністр Вадим Пристайко має бути призначений на його посаду віцепрем'єра.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на джерела у парламенті.

За даними ЄП, про таку домовленість повідомили в середу пообіді представникам фракції "Слуга народу".

Президент спрямував до парламенту офіційне подання, в якому йдеться, що Кулеба очолюватиме лише МЗС – отже, він не зберігає нинішню посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як пояснили джерела ЄП, причиною є юридична колізія: посада міністра закордонних справ прописана у Конституції, її суміщення з іншими посадами в уряді не передбачене.

Чинний очільник МЗС Вадим Пристайко, водночас, не йде з уряду. Домовленостями передбачено, що він обійме посаду, яку нині обіймає Кулеба, тобто стане віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Наразі немає інформації про те, чи буде ця зміна останньою у євроінтеграційному блоці уряду.

Теми: МЗСКабінет міністрів
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