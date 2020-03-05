МЗС України засудило поїздку "делегації" Сицилії в Крим

Міністерство закордонних справ України засуджує поїздку "делегації муніципалітетів" Сицилії на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Зазначена поїздка є відвертим порушенням законодавства України, норм міжнародного права, підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Відвідання ТОТ АР Крим сицилійською делегацією спрямоване на догоду Росії-агресору у її протиправних діях та не відповідає політиці невизнання ЄС, співзасновником якого є Італія. На підтвердження цього сьогодні 4 березня Комітет постійних представників ЄС погодив проект рішення про продовження індивідуальних санкцій проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Що стосується окремо позиції Італії, то під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Рима італійські лідери вкотре на найвищому рівні підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Звертаємо увагу на необхідність дотримання усіма іноземними громадянами чинного Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Вкотре наголошуємо на неминучій правовій відповідальності за його порушення. Підкреслюємо: будь-які контакти чи співпраця з російською окупаційною адміністрацією в Криму не визнаються міжнародною спільнотою і відтак не мають юридичної сили".

Що передувало: 3 березня російські ЗМІ заявили, що "делегація з Сицилії вперше прибула з офіційним візитом до Криму". В ході переговорів обидві сторони нібито виступили за туристичний обмін між Кримом і Сицилією.