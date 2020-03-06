Синоптики розповіли, якою буде погода у Міжнародний день боротьби за права жінок

На щорічне феміністське свято, що є символом боротьби жінок за права людини 8 березня в Україні опади ймовірні лише уночі в окремих областях, уночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

Джерело: гідрометцентр

Дослівно: "Без опадів, лише вночі у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, у Карпатах 0-5° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, на Дніпропетровщині, Херсонщині та у Криму до 17°".

У Києві та області уночі місцями невеликий дощ, туман; вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°, на Київщині уночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

Згідно з прогнозом, 7 березня у західних та місцями північних областях невеликий дощ (в Карпатах мокрий сніг), на решті території без опадів. 8 березня в Україні, крім південно-східної частини, дощі, у південних та центральних областях окремі грози.

Вітер південний, 7-12 м/с, 8 березня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень у західних та північних областях 8-13° (8 березня на заході 4-9° тепла), в Карпатах вночі і вдень близько 0°, на решті території 11-16°, 8 березня у східних та Дніпропетровській областях до 18°.

На Київщині 7 березня місцями невеликий дощ; 8 березня помірний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

Синоптики не прогнозують опади у західних, 10 березня і в більшості північних областей без опадів, на решті території невеликі, вночі 9 березня у північно-східній частині помірні дощі.

Температура у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі 2-8° тепла, вдень 9-14° (9 березня на південному сході країни до 18°), у північних областях 6-12°.

У столичному регіоні уночі 9 березня невеликий дощ, в решту часу без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.