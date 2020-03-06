Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Платіжні системи використали для фінансування "ЛНР", сприяв банк у Києві

П'ятниця, 6 березня 2020, 15:41
СБУ: Платіжні системи використали для фінансування ЛНР, сприяв банк у Києві

Служба безпеки України заявляє про блокування масштабного механізму фінансування так званої "ЛНР", організованого через банківські та небанківські електронні платіжні системи.

Джерело: СбУ

Дослівно: "У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторами схеми є група українських громадян, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Для забезпечення фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої "ЛНР" вони створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр".

Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій із поповнення та зняття грошових коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валюто-обмінних операцій. За її допомогою зловмисники здійснювали грошові перекази із використанням відомих міжнародних платіжних систем та забезпечували обіг електронних коштів у заборонених в Україні ресурсах.

Оперативники спецслужби встановили, що під безпосереднім кураторством так званого "МДБ ЛНР" та ФСБ РФ під брендом "Перший комерційний центр" в тимчасово окупованих районах Луганщини функціонує розгалужена система відділень.

У їхній роботі задіяно майже 300 осіб, для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовуються понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем та більш ніж 1000 карток українських банківських установ.

Ділки за певний відсоток надавали мешканцям та комерційним структурам із тимчасово окупованих районів Луганщини "послуги" з перерахування і отримання грошей, зокрема, з підконтрольних українській владі територій.

З прибутків організатори сплачували "податки" до фейкових держорганів псевдореспубліки. Ці кошти йшли на фінансування "МДБ ДНР" та утримання незаконних збройних формувань терористів".

 

Деталі: Слідчі СБУ задокументували, що протиправній діяльності сприяла керівниця київського відділення одного з комерційних банків. Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів "Першого комерційного центру", у тому числі учасників незаконних збройних формувань, грошові перекази через міжнародні платіжні системи.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та у банківських установах правоохоронці вилучили мобільні термінали, гроші, банківські картки, документацію та інші докази протиправної діяльності.

 

За матеріалами СБУ заблоковано карткові рахунки, які організатори використовували для протиправного виведення коштів у легальний обіг, на яких було понад 20 мільйонів гривень.

Керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру", який перебуває на підконтрольній українській владі території, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Тривають слідчі та процесуальні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудок.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛНРДонбасокупаціябанкиСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
ЛНР
Щоб потиснути руку Путіну, ватажок "ЛНР" тиждень просидів на карантині у Москві – ЗМІ
Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові
Останні новини
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
Усі новини...
Реклама: