СБУ: Платіжні системи використали для фінансування "ЛНР", сприяв банк у Києві

Служба безпеки України заявляє про блокування масштабного механізму фінансування так званої "ЛНР", організованого через банківські та небанківські електронні платіжні системи.

Джерело: СбУ

Дослівно: "У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторами схеми є група українських громадян, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Для забезпечення фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої "ЛНР" вони створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр".

Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій із поповнення та зняття грошових коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валюто-обмінних операцій. За її допомогою зловмисники здійснювали грошові перекази із використанням відомих міжнародних платіжних систем та забезпечували обіг електронних коштів у заборонених в Україні ресурсах.

Оперативники спецслужби встановили, що під безпосереднім кураторством так званого "МДБ ЛНР" та ФСБ РФ під брендом "Перший комерційний центр" в тимчасово окупованих районах Луганщини функціонує розгалужена система відділень.

У їхній роботі задіяно майже 300 осіб, для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовуються понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем та більш ніж 1000 карток українських банківських установ.

Ділки за певний відсоток надавали мешканцям та комерційним структурам із тимчасово окупованих районів Луганщини "послуги" з перерахування і отримання грошей, зокрема, з підконтрольних українській владі територій.

З прибутків організатори сплачували "податки" до фейкових держорганів псевдореспубліки. Ці кошти йшли на фінансування "МДБ ДНР" та утримання незаконних збройних формувань терористів".

Деталі: Слідчі СБУ задокументували, що протиправній діяльності сприяла керівниця київського відділення одного з комерційних банків. Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів "Першого комерційного центру", у тому числі учасників незаконних збройних формувань, грошові перекази через міжнародні платіжні системи.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та у банківських установах правоохоронці вилучили мобільні термінали, гроші, банківські картки, документацію та інші докази протиправної діяльності.

За матеріалами СБУ заблоковано карткові рахунки, які організатори використовували для протиправного виведення коштів у легальний обіг, на яких було понад 20 мільйонів гривень.

Керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру", який перебуває на підконтрольній українській владі території, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Тривають слідчі та процесуальні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудок.