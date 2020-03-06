Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру судді, який кидав за ґрати майданівців
Державне бюро розслідування повідомило про підозру колишньому голові Дніпровського районного суду міста Києва у справах Майдану.
Джерело: ДБР
Деталі: Слідством встановлено, що колишній голова Дніпровського районного суду, а нині адвокат, 19 лютого 2014 року за допомогою втручання в автоматизований документообіг, ухвалив незаконне затримання 11 майданівців.
Ексголову суду підозрюють у:
- організації постановлення суддями суду завідомо неправосудних ухвал;
- незаконному перешкоджанні організації та проведення Майдану;
- незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду.
Йому загрожує ув’язнення на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо: Печерський райсуд Києва 4 березня обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для двох колишніх керівників правоохоронних органів, які втекли з України, де їх підозрюють у причетності до організації злочинів проти учасників протесту в лютому 2014 року.