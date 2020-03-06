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Справи Майдану: ДБР підозрює суддю у незаконних арештах майданівців

П'ятниця, 6 березня 2020, 18:23
Справи Майдану: ДБР підозрює суддю у незаконних арештах майданівців

Державне бюро розслідування повідомило про підозру у справах Майдану колишньому голові Дніпровського районного суду міста Києва Володимиру Хімічу.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідством встановлено, що колишній голова Дніпровського районного суду, а нині адвокат, 19 лютого 2014 року за допомогою втручання в автоматизований документообіг, ухвалив арешт 11 майданівців.

Ексголову суду підозрюють у:

  • організації постановлення суддями суду завідомо неправосудних ухвал;
  • незаконному перешкоджанні організації та проведення Майдану;
  • незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Йому загрожує ув’язнення на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо: Печерський райсуд Києва 4 березня обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для двох колишніх керівників правоохоронних органів, які втекли з України, де їх підозрюють у причетності до організації злочинів проти учасників протесту в лютому 2014 року.

Українська правда

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Теми: МайданДБРсуд
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