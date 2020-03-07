МОЗ запустило Telegram-бот для пояснень щодо коронавірусу в Україні

420 переглядів
Субота, 7 березня 2020, 22:09

Міністерство охорони здоров’я України запустило Telegram-бот для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні.

Джерело: пресслужба МОЗ України

Деталі: У відомстві нагадали, що окрім цього працює Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні.

Дослівно: "Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців". 

Деталі: Також джерелами з актуальною інформацією щодо випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, є сайти з рекомендаціями ВООЗ для громадськості та професійної спільноти, сторінка Центру громадського здоров’я України та сторінка МОЗ України, нагадали у Мінздраві. 

Знати більше: 

Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Нагадаємо, 

  • За даними МОЗ, з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат. 
  • Станом на 7 березня дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус та контактних осіб показали негативний результат

Українська правда
Теми: коронавірус МОЗ здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Франції кількість жертв коронавірусу сягнула 11 осіб, інфікованих - 716 7 березня 2020, 21:10
COVID-19 на Буковині: Підозри на вірус у 6 осіб не підтвердилися 7 березня 2020, 20:53
Трамп порівняв розмову з Зеленським із боротьбою з коронавірусом 7 березня 2020, 19:21
Усі новини
Головні новини
МОЗ запустило Telegram-бот для пояснень щодо коронавірусу в Україні
Росія знищила політичні права в Криму - Freedom House
COVID-19 на Буковині: Підозри на вірус у 6 осіб не підтвердилися
Путін звелів спростити прийом в громадянство РФ осіб "з країн, близьких соціокультурно"
Усі новини
поради

Як підтримувати дружбу на відстані

Фото

Українка Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі

здоров'я

Як правильно кашляти у людних місцях