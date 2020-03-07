МОЗ запустило Telegram-бот для пояснень щодо коронавірусу в Україні
Міністерство охорони здоров’я України запустило Telegram-бот для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні.
Джерело: пресслужба МОЗ України
Деталі: У відомстві нагадали, що окрім цього працює Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні.
Дослівно: "Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців".
Деталі: Також джерелами з актуальною інформацією щодо випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, є сайти з рекомендаціями ВООЗ для громадськості та професійної спільноти, сторінка Центру громадського здоров’я України та сторінка МОЗ України, нагадали у Мінздраві.
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Нагадаємо,
- За даними МОЗ, з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат.
- Станом на 7 березня дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус та контактних осіб показали негативний результат.