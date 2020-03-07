МОЗ запустило Telegram-бот для пояснень щодо коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров’я України запустило Telegram-бот для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні.

Джерело: пресслужба МОЗ України

Деталі: У відомстві нагадали, що окрім цього працює Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні.

Дослівно: "Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців".

Деталі: Також джерелами з актуальною інформацією щодо випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, є сайти з рекомендаціями ВООЗ для громадськості та професійної спільноти, сторінка Центру громадського здоров’я України та сторінка МОЗ України, нагадали у Мінздраві.

Знати більше:

Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Нагадаємо,