Через обстріл біля Мар'їнки виникла пожежа, пошкоджено опорний пункт

1020 переглядів
Неділя, 8 березня 2020, 15:15
Фото пресцентру ООС

Один з українських опорних пунктів неподалік Мар'їнки на Донеччині пошкоджено внаслідок пожежі, що спалахнула через обстріл російськими окупаційними військами.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: За свідченням командира одного з підрозділів, який обороняє Мар’їнку, російські окупанти відкрили вогонь по українських позиціях з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та бронебійно-запалювальних боєприпасів.

В результаті обстрілу загорілася суха трава, пожежа швидко поширилася на значні території та сягнула розташованих неподалік житлових будинків мирних мешканців.

За його словами, вогонь пошкодив один з українських опорних пунктів, інший вдалося врятувати. Пожежу локалізовано.

 
фото пресцентру ООС

Українським військовослужбовцям вдалося уберегти від займання також і покинуті будівлі Мар’їнки.

У пресцентрі ООС зазначили, що окупанти практично щодня обстрілюють позиції українських військових на околицях Мар’їнки.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Стало відоме ім'я загиблого у п'ятницю від підриву БМП бійця 7 березня 2020, 13:22
Обстріли на Донбасі: 2 військових поранені, 3 отримали бойове ураження 3 березня 2020, 07:15
На Донбасі 1 військовий загинув і 6 постраждали 1 березня 2020, 18:14
Усі новини
Головні новини
Марш за права жінок у Києві зібрав 2 тисячі осіб
Зеленський пожартував, що йому іноді хочеться вішати олігархів
16 млн людей на карантині: Італія закрила Ломбардію і ще 14 провінцій
Італія закриє на карантин 12 провінцій
Усі новини
артефакти

Хто такі суфражистки та як вони боролися за права жінок. 12 історичних плакатів

подкаст

Як часто у зайвих кілограмах винні наші гормони? Пояснює ендокринолог

Фото

23 дивні пози сплячих собак