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Через обстріл біля Мар'їнки виникла пожежа, пошкоджено опорний пункт

Неділя, 8 березня 2020, 14:15
Через обстріл біля Мар'їнки виникла пожежа, пошкоджено опорний пункт
Фото пресцентру ООС

Один з українських опорних пунктів неподалік Мар'їнки на Донеччині пошкоджено внаслідок пожежі, що спалахнула через обстріл російськими окупаційними військами.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: За свідченням командира одного з підрозділів, який обороняє Мар’їнку, російські окупанти відкрили вогонь по українських позиціях з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та бронебійно-запалювальних боєприпасів.

В результаті обстрілу загорілася суха трава, пожежа швидко поширилася на значні території та сягнула розташованих неподалік житлових будинків мирних мешканців.

За його словами, вогонь пошкодив один з українських опорних пунктів, інший вдалося врятувати. Пожежу локалізовано.

 
фото пресцентру ООС

Українським військовослужбовцям вдалося уберегти від займання також і покинуті будівлі Мар’їнки.

У пресцентрі ООС зазначили, що окупанти практично щодня обстрілюють позиції українських військових на околицях Мар’їнки.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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