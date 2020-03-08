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У Киргизстані учасників маршу за права жінок побили невідомі, а міліція - затримала

Неділя, 8 березня 2020, 22:29
У Киргизстані учасників маршу за права жінок побили невідомі, а міліція - затримала
фото - RFE/RL

У Киргизстані невідомі напали на учасників маршу за права жінок, після чого силовики затримала організаторів й учасників маршу. 

Джерело: Радіо Азаттик

Деталі: Марш мав початися з площі Перемоги, де організатори роздавали учасникам транспаранти.

На початку акції на учасників напали невідомі люди в масках. Деяких учасників маршу били ногами, а транспаранти розкидали.

До місця конфлікту підійшли співробітники міліції, які  почали затримувати організаторів і учасниць самого маршу. Після прибуття міліції нападники втекли.

Затриманих відвезли до міліції, серед них виявилися журналісти і активісти. 

За словами затриманих, у міліції з ними "провели бесіду", причину затримання не пояснили. 

Кілька людей, в тому числі журналістів, неповнолітніх та іноземців, згодом відпустили.

 
 
фото - Радіо Азаттик

Теми: права людиниполіція
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