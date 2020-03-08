У Франції заборонили проведення масових заходів

У Франції в рамках боротьби із поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 заборонили всі заходи з понад 1000 учасників.

Джерело: міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, повідомляє DW

Деталі: За його словами, влада видасть список подій, які вважатимуться "корисними для національного життя" і які дозволять проводити. Раніше заборона поширювалася на зібрання понад 5 тисяч осіб.

Також для боротьби з епідемією уряд Франції хоче викликати на роботу лікарів, які вже перебувають на пенсії, а також студентів-медиків.

Передісторія:

Станом на 9 березня у Франції зафіксували 1126 випадків інфікування Covid 2019.

У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.

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