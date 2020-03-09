Включені у список кримські татари можуть відмовитися від обміну – Джемілєв

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Понеділок, 9 березня 2020, 23:03

Кримські татари, включені до списку для ймовірного майбутнього обміну утримуваними особами, можуть відмовитися брати у ньому участь, якщо дізнаються, що їх обмінюють "на бандитів".

Джерело: лідер кримськотатарського народу і нардеп від "Європейської солідарності" Мустафа Джемілєв у коментарі Громадському радіо

Пряма мова: "Нам передали список з СБУ на затвердження. І невдовзі вони будь-якою ціною все таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно передовсім тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років і по стану здоров’я. Списки вже готові, але зараз Росія просто не веде розмов про це".

"Я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар. По-друге, у нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися.

От ми з допомогою Ердогана (президента Туреччини — ред.) звільнили Ахтема Чийгоз та Ільмі Умерова. Ердоган нам говорив, що попросив Путіна їх звільнити, а потім з’ясувалося, що в обмін на це Туреччина була змушена видати двох терористів, які на території Туреччини вбивали чеченських дисидентів. Це професійні вбивці, співробітники ГРУ. І от Умеров і Чийгоз говорять: "Якби ми знали, що такою ціною, то ми б не звільнялися". Тому тут можуть виникнути такі не приємні для української влади питання, що якщо люди вийдуть і скажуть: "Чого ви нас звільнили?"".

Передісторія

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

Українська правда
Теми: кримські татари полонені політв'язні обмін


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