Включенные в список крымские татары могут отказаться от обмена – Джемилев

Крымские татары, включенные в список для возможного будущего обмена удерживаемыми лицами, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов".

Источник: лидер крымскотатарского народа и нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев в комментарии Громадському радио

Прямая речь: "Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состояния здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом".

"Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться.

Вот мы с помощью Эрдогана (президента Турции - ред.) освободили Ахтема Чийгоз и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались". Поэтому здесь могут возникнуть такие не приятные для украинской власти вопросы, если люди выйдут и скажут: "Зачем вы нас освободили?"".

Предыстория: