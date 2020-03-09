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Включенные в список крымские татары могут отказаться от обмена – Джемилев

Понедельник, 9 марта 2020, 22:03
Включенные в список крымские татары могут отказаться от обмена – Джемилев

Крымские татары, включенные в список для возможного будущего обмена удерживаемыми лицами, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов".

Источник: лидер крымскотатарского народа и нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев в комментарии Громадському радио

Прямая речь: "Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состояния здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом".

"Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться.

Вот мы с помощью Эрдогана (президента Турции - ред.) освободили Ахтема Чийгоз и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались". Поэтому здесь могут возникнуть такие не приятные для украинской власти вопросы, если люди выйдут и скажут: "Зачем вы нас освободили?"".

Предыстория:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
  • 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.

Украинская правда
Темы: крымские татарыпленныеполитзаключенныеобмен
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