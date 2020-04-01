"ЄС скоро розвалиться": РФ продовжує ширити фейки довкола пандемії - звіт

Росія продовжує використовувати глобальну коронавірусну кризу для поширення пропаганди та дезінформації.

Про це йдеться у новому звіті East Stratcom, команди Європейської служби зовнішніх дій, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Звіт опублікований у середу і охоплює період 20-27 березня. East Stratcom - спеціальний підрозділ, до мандату якого належить розвінчання фальшивих новин з Росії.

Фахівці East Stratcom зафіксували понад 150 випадків прокремлівської дезінформації про COVID-19 з 22 січня.

Російські прокремлівські джерела, зокрема, поширювали твердження, що Європейський Cоюз не може впоратись з пандемією і "ось-ось розвалиться", а також що "ЄС егоїстичний і зраджує власним цінностям".

Наприклад, в Україні катастрофічні повідомлення про неминучий крах ЄС поєднувались із представленням України як "неспроможної держави" (failed state), яку "покинули її європейські союзники".

Також повідомляється, що російські державні ЗМІ зосередили свою увагу на підкресленні готовності Росії до боротьби зі спалахом.

Крім того, вони широко висвітлювали російську допомогу Італії, стверджуючи, що "Росія допомагає Італії, а ЄС ні".

"Деякі держави і підтримувані державою суб'єкти прагнуть використати кризу суспільної охорони здоров'я для просування геополітичних інтересів, часто безпосередньо кидаючи виклик авторитету Європейського Союзу та його партнерів", - підсумовує East Stratcom.

Нагадаємо, в середині березня Європейська служба зовнішніх дій випустила документ, у якому звинуватила Росію у кампанії з дезінформації щодо коронавірусу.