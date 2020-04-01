На Донбасі загинув 22-річний військовий офіцер

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Середа, 1 квітня 2020, 12:11

У зоні проведення операції Об'єднаних сил 31 березня загинув 22-річний військовий офіцер, уродженець Чернівецької області.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація, Захід.net

Деталі: Чернівчанин Олександр Маланчук 1997 року народження був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029.

Маланчук - випускник Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

У 2019 році пішов на військову службу за контрактом. Колеги по службі повідомили, що він загинув поблизу селища Лебединське на Донеччині.

Без сина залишилися батьки, їм вже повідомили про болючу втрату, зазначає Захід.net.

Що передувало: Минулої доби противник 14 разів порушив режим тиші на Донбасі. Під час обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення. Один воїн зі складу Об’єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва.

Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


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