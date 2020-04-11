Головні новини п'ятниці і ночі: підозра Чорновол, обмеження на вихідні

Чорновол повідомили про підозру у підпалі офісу "Партії регіонів" в 2014 році і смерті людини, на Волині і Закарпатті заборонили виходити з дому на вихідних — актуальні новини 10 квітня.

Про Чорновол

Слідчі ДБР на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".

Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.

За Тетяну Чорновол заступився Аваков — "я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року – я такий же як Таня – приходьте до мене, чекаю. Спробуйте".

Про обмеження

На Волині і Закарпатті ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

У Чернівецькій області на вихідні будуть працювати лише аптеки, а АЗС обслуговуватимуть лише машини служб екстреної допомоги.

У Київській області також обмежать перебування людей в громадських місцях на вихідні та свята. Пік захворювань на Київщині очікують з 11 по 20 квітня.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський доручив негайно розібратися із ситуацією у Миколаївській області, де офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.

У Вінниці від COVID-19 одужала 73-річна пацієнтка з важкою патологією — гострим інфарктом і двобічною пневмонією.

В Україні зафіксовано 2203 випадки захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 311. Внаслідок ускладнень померли 69 людей, 61 українець одужав.

В Китаї офіційно визнали, що собаки не їжа — міністерство сільського господарства виключило їх зі списку домашніх тварин, яких дозволено розводити для споживання.