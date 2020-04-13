У депутата Вельможного – двостороння пневмонія
У народного депутата з групи "Довіра" Сергія Вельможного виявилася двостороннє запалення легень, хоча коронавірусну хворобу COVID-19 у нього спочатку не підтвердили.
Джерело: Facebook-пост Вельможного
Пряма мова: "На жаль, мої друзі, це сталося. Пройшов комп'ютерну томографію легень. Результат – двостороння пневмонія... Немає слів, я пригнічений".
Деталі: Депутат опублікував знімки своїх легень.
Сергія Вельможного та його сина 21 березня госпіталізували в інфекційне відділення Олександрівської лікарні з симптомами коронавірусної хвороби COVID-19. У них була висока температура.
Перший тест на коронавірус у депутата був негативний. а в його сина підтвердився.
Нагадаємо:
- 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
- Згодом хворобу виявили у нардепа фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева, нардепа фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка, позафракційного Сергія Рудика, виключеної з фракції "Слуги народу" Ганни Скороход та члена фракції "Слуга народу",Володимира Ватраса.
- Лукашева і Шахова вже виписали з Олександрівської лікарні.