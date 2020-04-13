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У депутата Вельможного – двостороння пневмонія

Понеділок, 13 квітня 2020, 12:20
У депутата Вельможного – двостороння пневмонія
Fb Сергей Вельможный

У народного депутата з групи "Довіра" Сергія Вельможного виявилася двостороннє запалення легень, хоча коронавірусну хворобу COVID-19 у нього спочатку не підтвердили.

Джерело: Facebook-пост Вельможного

Пряма мова: "На жаль, мої друзі, це сталося. Пройшов комп'ютерну томографію легень. Результат – двостороння пневмонія... Немає слів, я пригнічений".

Деталі: Депутат опублікував знімок легень, але потім видалив його.

Сергія Вельможного та його сина 21 березня госпіталізували в інфекційне відділення Олександрівської лікарні з симптомами коронавірусної хвороби COVID-19. У них була висока температура.

Перший тест на коронавірус у депутата був негативний. а в його сина підтвердився.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Верховна Рада
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