У депутата Вельможного – двостороння пневмонія

У народного депутата з групи "Довіра" Сергія Вельможного виявилася двостороннє запалення легень, хоча коронавірусну хворобу COVID-19 у нього спочатку не підтвердили.

Джерело: Facebook-пост Вельможного

Пряма мова: "На жаль, мої друзі, це сталося. Пройшов комп'ютерну томографію легень. Результат – двостороння пневмонія... Немає слів, я пригнічений".

Деталі: Депутат опублікував знімки своїх легень.

Сергія Вельможного та його сина 21 березня госпіталізували в інфекційне відділення Олександрівської лікарні з симптомами коронавірусної хвороби COVID-19. У них була висока температура.

Перший тест на коронавірус у депутата був негативний. а в його сина підтвердився.

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