У депутата Вельможного – двусторонняя пневмония
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Понедельник, 13 апреля 2020, 12:20
У народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного обнаружилась двустороннее воспаление легких.
Источник: Facebook-пост Вельможного
Прямая речь: "К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошёл компьютерную томографию лёгких. Результат – двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен".
Детали: Депутат опубликовал снимки своих легких.
Сергея Вельможного и его сына 21 марта госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы с симптомами коронавирусной болезни COVID-19. У них была высокая температура.
Первый тест на коронавирус у депутата был негативный, а у его сына подтвердился.
Напомним:
- 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- Позже болезнь обнаружили у нардепа фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева, нардепа фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко, внефракционного Сергея Рудыка, исключенной из фракции "Слуги народа" Анны Скороход и члена фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса.
- Лукашева и Шахова уже выписали из Александровской больницы.
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