У депутата Вельможного – двусторонняя пневмония

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Понедельник, 13 апреля 2020, 12:20
Fb Сергей Вельможный

У народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного обнаружилась двустороннее воспаление легких.

Источник: Facebook-пост Вельможного

Прямая речь: "К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошёл компьютерную томографию лёгких. Результат – двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен".

 

Детали: Депутат опубликовал снимки своих легких.

Сергея Вельможного и его сына 21 марта госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы с симптомами коронавирусной болезни COVID-19. У них была высокая температура.

Первый тест на коронавирус у депутата был негативный, а у его сына подтвердился.

Напомним:

  • 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • Позже болезнь обнаружили у нардепа фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева, нардепа фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко, внефракционного Сергея Рудыка, исключенной из фракции "Слуги народа" Анны Скороход и члена фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса.
  • Лукашева и Шахова уже выписали из Александровской больницы.

Темы: коронавирус Covid-2019 Верховная Рада


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