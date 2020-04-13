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У депутата Вельможного – двусторонняя пневмония

Понедельник, 13 апреля 2020, 12:20
У депутата Вельможного – двусторонняя пневмония
Fb Сергей Вельможный

У народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного обнаружилась двустороннее воспаление легких, хотя коронавирусную болезнь COVID-19 у него изначально не подтвердили.

Источник: Facebook-пост Вельможного

Прямая речь: "К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошёл компьютерную томографию лёгких. Результат – двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен".

Детали: Депутат опубликовал снимок легких, но потом удалил его.

Сергея Вельможного и его сына 21 марта госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы с симптомами коронавирусной болезни COVID-19. У них была высокая температура.

Первый тест на коронавирус у депутата был негативный, а у его сына подтвердился.

Напомним:

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Темы: коронавирусCovid-2019Верховная Рада
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