Чорновол каже про маленьку тактичну перемогу: повністю вільна

4386 переглядів
Середа, 15 квітня 2020, 11:19

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, якій оголошено підозру в умисному вбивстві, каже, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною".

Джерело: Чорновол у Facebook

Пряма мова: "Хороша новина- зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка", не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину".

Деталі: Екснардепка подякувала за підтримку всім, хто прийшов до суду напередодні.

Що передувало: Захист Тетяни Чорновол на засіданні 14 квітня заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який мав обирати запобіжний захід. Для вирішення питання в засіданні оголосили перерву на невизначений час.

Передісторія:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорноволу справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
  • Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
  • ДБР просить суд на період слідства обрати запобіжній захід нардепу VIII скликання Тетяні Чорновол у вигляді цілодобового домашнього арешту.
  • Всі члени фракції партії "Європейська солідарність" висловили готовність взяти Чорновол на поруки.

Українська правда
Теми: Чорновол


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДБР хоче посадити Чорновол під цілодобовий домашній арешт 14 квітня 2020, 18:20
Всі депутати "ЄС" готові взяти Чорновол на поруки 14 квітня 2020, 16:45
У ДБР кажуть, що вже допитали Чорновол 14 квітня 2020, 15:03
Усі новини
Головні новини
Голова МОЗ: Говорити про вихід із карантину поки недоцільно
Рекордні 392 нових випадки і 24 одужали за добу: коронавірус в Україні
Два мільйони людей на планеті захворіли COVID-19
Кількість заражень COVID-19 зменшується
Усі новини
поради

Як користуватися посудомийною машиною, щоб посуд залишався чистим

поради

Коли доцільно подаватися на кілька вакансій в одну компанію