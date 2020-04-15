Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорновол каже про маленьку тактичну перемогу: повністю вільна

Середа, 15 квітня 2020, 11:19
Чорновол каже про маленьку тактичну перемогу: повністю вільна

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, якій оголошено підозру в умисному вбивстві, каже, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною".

Джерело: Чорновол у Facebook

Пряма мова: "Хороша новина- зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка", не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину".

Деталі: Екснардепка подякувала за підтримку всім, хто прийшов до суду напередодні.

Що передувало: Захист Тетяни Чорновол на засіданні 14 квітня заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який мав обирати запобіжний захід. Для вирішення питання в засіданні оголосили перерву на невизначений час.

Передісторія:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорноволу справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
  • Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
  • ДБР просить суд на період слідства обрати запобіжній захід нардепу VIII скликання Тетяні Чорновол у вигляді цілодобового домашнього арешту.
  • Всі члени фракції партії "Європейська солідарність" висловили готовність взяти Чорновол на поруки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорновол Тетяна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Чорновол Тетяна
ДБР офіційно звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Євромайдану
Суд скасував нічний домашній арешт Чорновол
Чорновол послабили запобіжний захід – адвокат
Останні новини
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
Усі новини...
Реклама: