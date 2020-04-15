Чорновол каже про маленьку тактичну перемогу: повністю вільна

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, якій оголошено підозру в умисному вбивстві, каже, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною".

Джерело: Чорновол у Facebook

Пряма мова: "Хороша новина- зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка", не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину".

Деталі: Екснардепка подякувала за підтримку всім, хто прийшов до суду напередодні.

Що передувало: Захист Тетяни Чорновол на засіданні 14 квітня заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який мав обирати запобіжний захід. Для вирішення питання в засіданні оголосили перерву на невизначений час.

Передісторія: