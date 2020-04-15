Чорновол каже про маленьку тактичну перемогу: повністю вільна
Середа, 15 квітня 2020, 11:19
Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, якій оголошено підозру в умисному вбивстві, каже, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною".
Джерело: Чорновол у Facebook
Пряма мова: "Хороша новина- зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка", не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину".
Деталі: Екснардепка подякувала за підтримку всім, хто прийшов до суду напередодні.
Що передувало: Захист Тетяни Чорновол на засіданні 14 квітня заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який мав обирати запобіжний захід. Для вирішення питання в засіданні оголосили перерву на невизначений час.
Передісторія:
- Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорноволу справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
- Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
- Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
- У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
- ДБР просить суд на період слідства обрати запобіжній захід нардепу VIII скликання Тетяні Чорновол у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Всі члени фракції партії "Європейська солідарність" висловили готовність взяти Чорновол на поруки.
Українська правда