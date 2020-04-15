Черновол говорит о маленькой тактической победе: полностью свободна

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Среда, 15 апреля 2020, 11:19

Бывшая народный депутат Татьяна Черновол, которой объявлено подозрение в умышленном убийстве, говорит, что по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной".

Источник: Черновол в Facebook

Прямая речь: "Хорошая новость- сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особых условий карантина".

Детали: Экс-нардеп поблагодарила за поддержку всех, кто пришел в суд накануне.

Что предшествовало: Защита Татьяны Черновол на заседании 14 апреля заявила об отводе судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, который должен избирать меру пресечения. Для решения вопроса в заседании объявлен перерыв на неопределенное время.

Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
  • ГБР просит суд на период следствия избрать меру пресечения нардепу VIII созыва Татьяне Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста.
  • Все члены фракции партии "Европейская солидарность" выразили готовность взять Черновол на поруки.

Украинская правда
Темы: Черновол


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