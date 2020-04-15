Черновол говорит о маленькой тактической победе: полностью свободна

Бывшая народный депутат Татьяна Черновол, которой объявлено подозрение в умышленном убийстве, говорит, что по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной".

Источник: Черновол в Facebook

Прямая речь: "Хорошая новость- сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особых условий карантина".

Детали: Экс-нардеп поблагодарила за поддержку всех, кто пришел в суд накануне.

Что предшествовало: Защита Татьяны Черновол на заседании 14 апреля заявила об отводе судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, который должен избирать меру пресечения. Для решения вопроса в заседании объявлен перерыв на неопределенное время.

Предыстория: