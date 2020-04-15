Чорновол відмовили у відводі судді Вовка
Колишній народній депутатці Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів", відмовили у відводі судді Печерського райсуду Сергія Вовка.
Джерело: засідання суду
Деталі: Суддя Олеся Батрин не побачила конфлікту інтересів і відмовила Чорновол у відводі Вовка.
Засідання про обрання запобіжного заходу для колишнього нардепа призначили на 09.30 16 квітня. Обирати запобіжний захід Чорновол буде Вовк.
Пряма мова Чорновол: "Вовк так Вовк. Я вовків не боюсь. Більш того, це дуже добре, що ці персонажі дурні та жадібні. В майбутній кримінальній справі проти Портнова і Вовка вже є збитки - 8 млн і я в недалекому майбутньому проконтролюю, щоб ця справа не загубилась".
Раніше Чорновол називала Вовка суддею ексзаступника глави АП часів Віктора Януковича Андрія Портнова.
За її словами, Вовк, попри клопотання прокуратури про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, може обрати суворіший запобіжний захід, зокрема арешт.
Чорновол вважала, що таким чином генпрокурор Ірина Венедіктова знімає з себе відповідальність і перекладає її на суд.
Що було раніше: На засіданні суду 14 квітня захист Чорновол заявив про відвід судді Вовка. Для вирішення питання в засіданні оголосили перерву на невизначений час.
Активісти реконструювали події 18 лютого 2014 року у відео
Передісторія:
- Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
- Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
- Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
- У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
- 18 лютого 2014 року у будівлі "Партії регіонів" на вулиці Липській сталася пожежа, люди захопили офіс.