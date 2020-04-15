Чорновол відмовили у відводі судді Вовка

Колишній народній депутатці Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів", відмовили у відводі судді Печерського райсуду Сергія Вовка.

Джерело: засідання суду

Деталі: Суддя Олеся Батрин не побачила конфлікту інтересів і відмовила Чорновол у відводі Вовка.

Засідання про обрання запобіжного заходу для колишнього нардепа призначили на 09.30 16 квітня. Обирати запобіжний захід Чорновол буде Вовк.

Пряма мова Чорновол: "Вовк так Вовк. Я вовків не боюсь. Більш того, це дуже добре, що ці персонажі дурні та жадібні. В майбутній кримінальній справі проти Портнова і Вовка вже є збитки - 8 млн і я в недалекому майбутньому проконтролюю, щоб ця справа не загубилась".

Раніше Чорновол називала Вовка суддею ексзаступника глави АП часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

За її словами, Вовк, попри клопотання прокуратури про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, може обрати суворіший запобіжний захід, зокрема арешт.

Чорновол вважала, що таким чином генпрокурор Ірина Венедіктова знімає з себе відповідальність і перекладає її на суд.

Що було раніше: На засіданні суду 14 квітня захист Чорновол заявив про відвід судді Вовка. Для вирішення питання в засіданні оголосили перерву на невизначений час.

Активісти реконструювали події 18 лютого 2014 року у відео

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