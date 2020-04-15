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Черновол отказали в отводе судьи Вовка

Среда, 15 апреля 2020, 16:19
Черновол отказали в отводе судьи Вовка

Бывшему народному депутату Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.

Источник: заседание суда

Детали: Судья Олеся Батрин не увидела конфликта интересов и отказала Черновол в отводе Вовка.

Заседание об избрании меры пресечения для бывшего нардепа назначили на 09.30 16 апреля. Избирать меру пресечения Черновол будет Вовк.

Прямая речь Черновол: "Волк так Вовк. Я волков не боюсь. Более того, это очень хорошо, что эти персонажи дураки и жадные. В будущем уголовном деле против Портнова и Вовка уже есть убытки - 8 млн грн и я в скором будущем проконтролирую, чтобы это дело не потерялась".

Ранее Черновол называла Вовка судьей экс-заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

По ее словам, Вовк, несмотря на ходатайство прокуратуры о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, может выбрать ей более строгую меру пресечения, в частности арест.

Черновол считала, что таким образом генпрокурор Ирина Венедиктова снимает с себя ответственность и перекладывает ее на суд.

Что было раньше: На заседании суда 14 апреля защита Черновол заявила об отводе судьи Вовка. Для решения вопроса в заседании был объявлен перерыв на неопределенное время.

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Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
  • 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Черновол ТатьянасудПортнов
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