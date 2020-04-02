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У ПАРЄ побоюються, що боротьба із пандемією може порушувати права людини

Четвер, 2 квітня 2020, 02:19
У ПАРЄ побоюються, що боротьба із пандемією може порушувати права людини

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала проєкт резолюції "COVID-19", у якому йдеться про порушення прав людини під приводом боротьби із пандемією.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: У ПАРЄ зазначають, що подолання коронавірусу має відбуватись без порушення соціальних та економічних прав громадян.

"Як ніколи після Другої світової війни, пандемія Covid-19 показала необхідність посиленого захисту прав людини, в тому числі економічних і соціальних", – вважає голова комітету ПАРЄ із соціальних питань, здоров'я та сталого розвитку Луїс Лейте Рамос.

У проєкті "COVID-19" зазначається, що деякі країни у рамках боротьби із пандемією порушують демократичні принципи. 

Нагадаємо:

  • Весняна пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка була запланована на 20-24 квітня, скасована через спалах коронавірусу.

Українська правда

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Теми: ПАРЄкоронавірус
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